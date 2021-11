Digiturk İnternet hizmeti, mevcut ve yeni Digiturk TV müşterilerine indirimli olarak sunulmaya başlanacak. Digiturk'ten hem televizyon hem de internet hizmeti alan üyelere özel fırsatlar sunulacak. Diğer internet servis sağlayıcılarından Digiturk’e katılan yeni üyeler de ek indirim fırsatından faydalanma imkanına sahip olacak.

Digiturk üyeleri halihazırda; Spor Toto Süper Lig , THY EuroLeague, Ligue 1, Bundesliga, Carabao Cup ve WTA tenis turnuvaları gibi kaliteli spor içeriklerinin tadını çıkarırken, eğlence tarafında da yeni beIN Originals yapımı yerli dizi Fandom başta olmak üzere, Succession, Kaan Sekban’la Alt Tarafı Bir Talk Show, Sıradışı, Yüksek İrtifa ve Aile Şirketi gibi birçok özel dizi, film, belgesel ve tematik programı izleyebiliyor.

Digiturk İnternet ile birlikte, ayda ortalama 5.4 milyon beIN CONNECT kullanıcısı 17.000'den fazla eğlence ve spor içeriğini izleyebilecek. beIN CONNECT'in içerik portföyünde, 1000'den fazla yerli&yabancı film, 2500'den fazla bölümüyle 95'i aşkın dizi ve 3000'den fazla belgesel bulunuyor.

Digiturk ile bol sporlu, bol eğlenceli yüksek hızdaki internete ulaşabilecek olan üyeler, internet ve TV ödemelerini aylık tek bir fatura üzerinden gerçekleştirme ve indirimli tekliflerden yararlanma fırsatına sahip olacak. Digiturk üyeleri her iki hizmet için kendilerine sadece bir telefon ya da bir tık uzaklıkta olan Digiturk destek ekiplerinden en iyi teknik servis desteğini alabilecek.

Özetle, kullanıcılar artık Türkiye'nin lider dijital platformu Digiturk'ten en iyi spor ve eğlence içeriklerine ulaşmanın yanı sıra kaliteli, sorunsuz, birinci sınıf bir internet hizmeti de alabilecek.

Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO’su Yousef Al-Obaidly, konuya ilişkin değerlendirmesinde şöyle dedi: “Şirketimiz için dönüm noktası olan bu anı duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Digiturk İnternet, tüketicilere olağanüstü ve benzersiz içerikler sunmayı amaçlayarak oluşturduğumuz bir hizmet olduğu için son derece önemli ve heyecan verici bir adım. Kısacası, Türkiye'de “evin merkezi” ve mükemmelliğin standartlarının belirleyicisi olmak istiyoruz. Tek bir üyelikle tüm dünyayı piyasadaki en iyi internet üzerinden değerli abonelerimize açacağız, her haneye ve her tüketiciye her gün en iyi canlı spor ve eğlence içerikleriyle ilham vermeye devam edeceğiz. Premium TV ve premium internet keyfini birleştiriyoruz. Türkiye'de bu eksiksiz premium hizmet paketini Digiturk'ün sunduğu şekilde kimse sağlayamıyor.”

Digiturk İnternet’in ADSL ve VDSL servisleri, Türk Telekom altyapısını kullanacak. Digiturk ayrıca fiber internet paketlerini de kısa süre içerisinde müşterilerine sunmayı hedefliyor.

***

beIN CONNECT hakkında

• Toplam İçerik – 17.000+

• Dizi adedi – 95+

• Dizi bölüm sayısı - 2500+

• Film adedi – 1000+

• Tematik – Yaşam ( Gurme + H&E) içerikleri - 7000+ bölüm

• Çocuk içerikleri (film +dizi) – 2600+ bölüm

• Belgesel – 3000+ bölüm (beIN IZ 2000+ / Yabancı belgesel 900+)