Dietmar Hopp’tan corona virüs aşısı için yeni açıklama

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’ın başkanı Dietmar Hopp, futbol dünyasında kendisine gösterilen tepkinin sonrasında şimdi dünyanın corona virüsü ile verdiği mücadelede en çok desteklenen isim haline geldi.

Corona virüsü aşısı için yaptığı çalışmalarda büyük aşama kaydeden CureVac şirketinin ana hissedarı Dietmar Hopp, ülke basınından Sport 1’e önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın CureVac’ın aşı çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri’ne taşıması teklifi hakkında konuşan Hopp, “Kendisiyle şahsen konuşmadım. Şirketle iletişim sağlamış. Bana ne düşündüğüm soruldu ki böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirttim” dedi.

Tüm dünyanın merakla beklediği aşının çıkış tarihine ilişkin de açıklamalar yapan Hopp, “Her şeyden önce hayvanlar ve sonrasında da insanlar üzerinde testler yapılmalıdır. Ancak bir sonraki enfeksiyon dalgasının muhtemel olduğu sonbaharda aşının çıkmasını umuyorum” dedi.

Futbolda kendisine yönelik sarf edilen hakaretler sonrasında aşıdaki başarının bir memnuniyet sağlayıp sağlamadığına ilişkin de konuşan Dietmar Hopp, “Nasıl değerlendirildiğim umurumda değil. 15 yıllık araştırma için şirketin takdir edilmesi benim için önemli olan şey. Ayrıca aksilikler yaşandı ama takımdan asla şüphe etmedim. Bu takıma fon sağladım ve kendimi bundan dolayı çok iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de 12 ila 18 ay arasında bir sürede çıkması öngörülen aşının belki de sonbaharda çıkabileceğini umduğunu belirtti.

AB Komisyonunun gece gündüz Covid-19 kriziyle mücadele ettiğini belirten Von der Leyen, "Araştırmaları fonluyor, aşı geliştirilmesini finanse ediyor, işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan şirket ve kişilere destek oluyoruz" derken bilimsel araştırmalara da hız verdiklerini vurgulayarak, Covid-19'a karşı aşı üzerinde çalışan Avrupa araştırma şirketi CureVac yöneticileriyle görüştüğünü, AB'nin söz konusu şirkete 80 milyon avro destek sağladığını dile getirdi.