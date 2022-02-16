Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Levante'ye karşı mücadele ettiği son 10 maçta 7 galibiyet alsa da son 3 maçta galip gelemedi ve bu kötü seride 2 beraberlik 1 yenilgi aldı.

İkili rekabette tersine dönen bir diğer istatistik ise Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, Levante'ye karşı oynadığı ilk 5 maçın her birinde gol attıktan sonra ligde onlara karşı oynadığı son 5 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Atletico Madrid, bu sezon son 15 dakikada attığı gollerle 15 puan kazanarak ligin en çok puanını toplarken, Levante bu periyotta ligin en düşük puanını kazandı.

Ev sahibi takım bu sene kalesini gole kapatamazken La Liga'da oynadığı 23 maçın ardından 33 gol gördü ve son 9 maçın 8'inde en az iki gol yedi. Bu sayı Atletico Madrid'in 2009/10'da 36 ve 2008/09'da 34 golden sonra en yüksek sayı.