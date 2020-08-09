Diego Simeone… İspanyol ekibi Atletico Madrid’i dünyanın sayılı kulüplerinden biri yaparken, La Liga’da Real Madrid ve Barcelona hegemonyasına son verip şampiyon oldu. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde hep aynı engelle karşılaştı: Cristiano Ronaldo. CR7, her zaman Arjantinli’nin korkulu rüyası oldu.

50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Devler Ligi’nde son 6 sezonda 5 kez gruptan çıktı. 2 kez final oynadı ama mutlu sona ulaşamadı. Bu süreçte Ronaldo’lu Real Madrid’e 4, Juventus’a ise 1 kez kaybeti. Ancak önceki gün Juventus, Lyon’a elendi.

Atletico perşembe akşamı Devler Ligi’nde Portekiz’in Lizbon kentinde, çeyrek finalde tek maç üzerinden Alman ekibi Leipzig ile karşılaşacak.