Diego Simeone karantinada! Test sonucu pozitif...
Atletico Madrid Kulübü, teknik direktörü Diego Simeone’nin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve evinde karantinada olduğunu açıkladı. Tüm futbolculara ve teknik heyete dün yapılan son Kovid-19 PCR testinde Arjantinli teknik adam Simeone’nin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Atletico Madrid Kulübü, teknik direktörü Diego Simeone’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı evinde karantinada olduğunu açıkladı. İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolculara ve teknik heyete dün yapılan Kovid-19 PCR testinde Simeone’nin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Arjantinli teknik adamın vücudunda salgınla ilgili hiçbir belirti görülmese de prosedür gereği evinde karantinada olduğu kaydedildi. Atletico Madrid’de perşembe günü yapılan Kovid-19 testinde de isim verilmeden bir kişide pozitif sonuç çıktığı bilgisi paylaşıldı. La Liga’da 2020-2021 sezonu bu hafta sonu başlarken, ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi turnuvasına katılan Real Madrid ve Barcelona gibi Atletico Madrid’in de ilk hafta maçları ertelenmişti.