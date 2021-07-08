Diego Simeone Atletico Madrid ile uzattı

Atletico Madrid, teknik direktörü Diego Simeone ile nikah tazeledi.

İispanyol ekibi geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğuna ulaştığı Arjantinli teknik adam ile 2024 yılına kadar geçerli olmak şartıyla sözleşme uzattığını açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Simeone ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandı. Sezona başlamak için ne güzel bir yol!" ifadelerine yer verildi.









Atletico'da birçok kupa kazandı

2012 yılından beri takımın başında yer alan 51 yaşındaki çalıştırıcı, 2 La Liga şampiyonluğu, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 Avrupa Süper Kupası, 1 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası elde etti.