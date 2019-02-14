Diego Simeone 5. kez baba oldu

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’i çalıştıran Diego Simeone’nin, uzun yıllardır birlikte olduğu 31 yaşındaki Carla Pereyra’dan bir kız çocuğu doğmuş, Valentina adı verilen bebek, Simeone’nin 5. çocuğu olmuştu.

Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının çocuklarından en büyüğü olan 23 yaşındaki Giovanni Simeone, İtalya’da top koşturuyor. Giovanni, ‘Mor Menekşeler’ olarak bilinen Fiorentina’da forma giyiyor.

22 yaşındaki Gianluca ise Arjantin’de La Plata’da oynuyor.

Diego Simeone’nin, bir diğer oğlu Giuliano’dan beklentisi ise çok yüksek. Giuliano, İspanya’da altyapı takımlarında forma giyiyor.

Ayrıca baba Simeone’nin Francesco adında 2 yaşında bir kızı bulunuyor.