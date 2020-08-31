ABD’nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının ilk sürprizi, Arjantinli Diego Schwartzman ile Büyük Britanyalı Cameron Norrie arasında oynanan maçta yaşandı.

Dünya klasmanının 76. basamağında bulunan Norrie, 3 saat 59 dakika süren mücadeleden 3-6, 4-6, 6-2, 6-1 ve 7-5’lik setlerle 3-2 galip ayrılarak ikinci tura yükseldi. Norrie, ikinci turda bir diğer Arjantinli tenisçi Federico Coria ile eşleşti.

Tek kadınlarda ise 6 numaralı seribaşı Çek tenisçi Petra Kvitova, 1 saat 3 dakikada biten maçta Rumen Irina-Camelia Begu’yu 6-3 ve 6-2 sona eren setlerle 2-0 yendi ve ikinci tura kaldı.