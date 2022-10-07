Diego Rossi: Ofansif olarak iyiydik

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak averajla Rennes'in önünde liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe 'de Diego Rossi, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Galibiyeti hak ettiklerini vurgulayan Uruguaylı kanat oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir maçtı. Bu turnuvadaki bütün maçlar gibi. İyi futbol sergiledik. Ofansif olarak iyiydik. Top hep bizdeydi. Önemli olan galibiyeti aldığımız için mutluyuz. Larnaca ile oynayacağımız ikinci maç öncesi önümüzde oynayacağımız lig karşılaşması var. Şu anda o maça odaklandık. O maçtan sonra diğer maçı düşünmeye başlayacağız. Adım adım gitmeliyiz. İki turnuvada da iyi şeyler yapmak istiyoruz. Oynadığımız her maçta üç puan almak bizim için önemli."







