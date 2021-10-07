Diego Rossi Fenerbahçeli taraftarlara övgüler yağdırdı

Hatay maçında ilk gol sevicini yaşayan, Kasımpaşa karşısında ise iki asist birden yapan Diego Rossi, Sarı-Lacivertli taraftarlara övgüler yağdırdı. Uruguaylı yıldız, özellikle Kasımpaşa karşısında, tribünlerin izin verilen bölümlerinin neredeyse tamamen dolduğuna dikkat çekerek, "Tam anlamıyla gücümüze güç kattılar. Gerçekten bizim 12. adamımız olduklarını gösterdiler. Kısıtlamaların kalkmasının ardından tribünler tamamen dolduğunda oluşacak atmosferi hayal bile edemiyorum" diye konuştu.

Rossi, Fenerbahçe ’ye transferinin kariyeri için zirve olduğunu belirterek, “İlk günden itibaren burada herkesten büyük destek gördüm. Gol ve asistlerle takıma katkı sağlamaya başladım. Hedefim bunu sezon sonuna kadar sürdürmek. Şu anda lideriz ama önemli olan sezon sonunda da bu konumda olmak. Bunu başaracağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı.