Fenerbahçe 'nin MLS ekiplerinden Los Angeles FC'den kadrosuna kiralık olarak kattığı Diego Rossi için FourFourTwo ABD’nin yazarı Martin Harris ve Uruguaylı gazeteci Gonzalo Gabriel Fanatik'e değerlendirmelerde bulundu.

Çok büyük yetenek (Martin Harris-FourFourTwo ABD)

Diego Rossi’nin en çarpıcı özelliği çok hızlı olması. En etkili olduğu pozisyon, kanattan ceza sahasına girerek yaptığı hücumlar. Los Angeles’ta oynarken dikkat çeken zayıf yönlerinden biri, performansının istikrarsız olmasıydı. Maç içinde bir anda parlayıp, inanılmaz işler yaptıktan sonra sahada yokmuşçasına kaybolabiliyor. Sanki karşılaşma oynanırken mola alıyor gibi! Devamlılık sıkıntısı var. ABD’deki ilk sezonunda sergilediği performansın ardından kendisinden beklentiler çok yükseldi. Hatta o dönem Fiorentina’nın ilgisini çekmişti. Bireysel yetenekleri üst düzeyde ama biraz daha takım oyuncusu olmayı öğrenmesi gerekiyor. Elinizde iyi bir oyun kurucunuz varsa, Rossi’den çok daha iyi verim alırsınız. Los Angeles’ın orta sahası Eduard Atuesta, Rossi’nin kalitesini ortaya çıkarmasına yardımcı oldu. Bana göre Diego Rossi çok büyük bir yetenek ancak Los Angeles’taki gelişimi artık durmuştu. Bu sezon formu ciddi anlamda düştü. İlerleme kaydetmesi için değişim şarttı.

Hücumda her yerde oynar (Gonzalo Gabriel)

Diego Rossi, Uruguay’ın en büyük kulüplerinden Penarol’de yetişti. Kısa sürede sürati, dikkate değer dripling yeteneği, kolayca adam eksiltme özelliği ve gol yollarındaki etkinliği ile dikkat çekti. Bu sayede 2018’de Los Angeles’a transfer oldu. Penarol’daki çıkışını burada da sürdürdü. 1.70 m. boyu, bir forvet olarak ortalamanın altında ancak hücum hattının her bölgesine mükemmel bir şekilde uyum sağlayabiliyor. Kariyerinde şimdiden 70’ten fazla gol attı ve 30’dan fazla asist yaptı. Oynadığı takımlarda 100’den fazla galibiyeti var. Los Angeles’taki performansı ve istatistikleriyle Uruguay Teknik Direktörü Oscar Tabarez’in de dikkatini çekip davet almayı başardı. U15’ten beri Uruguay’ın alt yaş kategorilerinde Milli formayı giydi. Önemli bir ayrıntı da Rossi’nin annesinin spor psikoloğu olması ve birlikte çalıştığı birçok genç ismin şu anda Avrupa’nın büyük takımlarında futbol hayatlarını devam ettirmesi.