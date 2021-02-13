Diego Ribas, Brezilya kökenli bir futbolcudur. Küçük yaşlardan itibaren futbol oynamaya başlayan Diego, Brezilya Milli Takımı'nda da birçok yıldız futbolcu ile birlikte oynama şansı yakalamıştır. Çalıştığı takımlarda da Diego Simeone (Atletico Madrid), Thomas Schaaf (Werder Bremen), Vítor Pereira ( Fenerbahçe ) ve José Mourinho (Fc Porto) gibi önemli teknik direktörlerle çalıştı.

Diego Ribas kimdir, nereli, kaç yaşında?

Diego Ribas, 28 Şubat 1985 yılında Brezilya'nın Ribeirão Preto şehrinde dünyaya geldi. 35 yaşında olan Diego, 1,73 boyundadır. Ana görev yeri on numara olarak tabir edilen forvet arkası olan Diego, iki ayağını da etkili kullanabilen bir futbolcudur. Bu nedenle de orta sahanın sağında ve solunda da görev yapabilmektedir.

Diego Ribas, 10 Temmuz 2014 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer edildi. Atletico Madrid ile sözleşmesi sone eren ve bonservisi elinde olan Diego, 2014 - 2015 sezonunda Fenerbahçe'de forma giydi. 2014 - 2015 ve 2015 - 2016 sezonlarında Fenerbahçe'de forma giyen Diego 75 maça çıkarak 8 gol ve 6 asistlik bir performans gösterdi. Fenerbahçe'de forma giydiği 2 sezon boyunca 11 sarı kart gören Diego 1 kırmızı kart gördü. Diego 2 sezonda teknik direktör olarak Ersun Yanal, İsmail Kartal ve Vítor Pereira ile çalıştı.

Diego Ribas 2021'de hangi takımda oynuyor?

Fenerbahçe'den 2015 - 2016 sezonunun tamamlanmasının ardından ayrılan Diego Ribas, ülkesinin takımlarından Brezilya Seria A'da mücadele eden Flamengo'ya transfer oldu. Diego Ribas, Flamengo'ya da bedelsiz olarak transfer oldu. Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan Diego, Avrupa'dan pek çok kulüpten teklif almasına rağmen ülkesine geri dönmeyi tercih etti.

Diego Ribas'ın maaşı ne kadar?

Diego Ribas'ın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro’dur. Diego, Flamengo takımından 1 milyon Euro maaş almaktadır.

Diego Ribas hangi takımlarda oynadı?

Diego Ribas, kariyeri boyunca Avrupa'nın büyük takımlarında forma giydi. Birçok takımda önemli başarılar kazanan Diego, Avrupa'da da dikkat çekici bir performans sergiledi. Kariyerine ülkesinin Santos takımının U20 takımında başlayan Diego, 2002 yılında aynı takımın A kadrosuna yükseldi. 2004 yılında Portekiz'in Porto takımına transfer olan Diego;

- 2004 - 2005 ve 2005 - 2006 yıllarında Porto'da,

- 2006 - 2007 / 2007 - 2008 ve 2009 yıllarında Almanya'nın Werder Bremen takımında,

- 2009 - 2010 ve 2010 - 2011 yıllarında İtalya'nın Juventus takımında,

- 2011 - 2012 ve 2013 - 2014 yıllarında İspanya'nın Atletico Madrid takımında,

- 2010 - 2011 / 2012 - 2013 ve 2013 - 2014 yıllarında Almanya'nın Wolfsburg takımlarında forma giydi. 2016 yılında Flamengo'ya transfer olan Diego, o tarihten bu yana aynı takımda forma giymektedir.

Diego Ribas hangi sportif başarıları elde etti?

Diego Ribas, kariyeri boyunca oynadığı takımlarda hem yerel liglerde hem de uluslararası alanda büyük başarılar elde etti. Bu başarılardan en büyüğü ise UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuydu. Fenerbahçe ile de Süper Kupa Şampiyonluğu yaşayan Diego kariyerinde şu kupaları kazandı;

- Santos takımı ile 2002 ve 2004 yıllarında Brezilya Seria A şampiyonluğu

- 2004 yılında FİFA Dünya Kulüpler Kupası (Porto)

- 2004 UEFA Süper Kupası (Porto)

- 2004 Portekiz Lig Şampiyonluğu (Porto)

- 2006 Portekiz ulusal kupası Supertaça şampiyonluğu (Porto)

- 2006 Taça de Portugal Kupası (Porto)

- 2006 DFL-Ligapokal Kupası (Werder Bremen)

- 2008 DFB-Pokal Kupası (Werder Bremen)

- 2012 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu (Atletico Madrid)

- 2013 - 2014 İspanya La Liga Şampiyonluğu (Atletico Madrid)

- 2014 Süper Lig Süper Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)