Fenerbahçe'nin sezon başında Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamadığı için devre arasında La Liga ekibi Leganes'e kiraladığı Diego Reyes, İspanyol basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ülkede yayım yapan AS gazetesiyle özel bir röportaj gerçekleştiren Meksikalı stoper, Leganes'e transferinin neredeyse suya düşeceğini ve Sarı Lacivertliler'e dönme ihtimalinin gündeme geldiğini ifade etti.

"Saat 23.50'de imzayı attım." diyen 26 yaşındaki futbolcu, "Birkaç gün öncesinden gelmiş olmama rağmen imzayı atmam uzun zaman aldı. Transferin son gününde Leganes'teki bir otelde bekledim. Menajerim benden daha kaygılıydı." ifadelerini kullandı.

Transferin son gününde Fransa'dan da bir teklif aldığını ifade eden Meksikalı savunmacı, "Eğer transfer suya düşmüş olsaydı Türkiye'ye dönecektim. Ancak bu, benim için çok zor olacaktı. Zira yerime iki oyuncu alınmıştı. Tanrı'ya şükürler olsun ki buradayım." şeklinde konuştu.

Leganes'e gitme nedeninin daha fazla süre almak olduğunu söyleyen Reyes, sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceğine yönelik soruyaysa "Bunu göreceğiz. Şu an için bir şey söyleyemem. Her şey, burada nasıl oynayacağıma bağlı." yanıtını verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler