Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Meksikalı stoper Diego Reyes'in sözleşmesini dün karşılıklı olarak feshettiğini duyurmuştu. Geride kalan sezonun ikinci yarısını La Liga ekibi Leganes'te kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki savunmacının yeni durağı ise belli oldu.

Oyuncuyla uzun bir süredir ilgilenen Tigres kulübü, resmi Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada Reyes'in bugün Monterrey'e gelerek sağlık kontrollerinden geçeceğini ve ardından da resmi sözleşmeye imza atacağını duyurdu. 1.90 boyundaki futbolcu, böylece 6 yıl sonra yeniden ülkesine dönmüş olacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler