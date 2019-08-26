Diego Reyes'in yeni takımı resmen açıklandı!

Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Diego Reyes'in yeni takımı belli oldu. Tigres kulübü, uzun bir süredir ilgilendiği 26 yaşındaki stopperi kadrosuna kattığını duyurdu.

26 Ağustos 2019, Pazartesi 10:27 Son Güncelleme:
- A +
Diego Reyes'in yeni takımı resmen açıklandı!

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Meksikalı stoper Diego Reyes'in sözleşmesini dün karşılıklı olarak feshettiğini duyurmuştu. Geride kalan sezonun ikinci yarısını La Liga ekibi Leganes'te kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki savunmacının yeni durağı ise belli oldu.

Oyuncuyla uzun bir süredir ilgilenen Tigres kulübü, resmi Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada Reyes'in bugün Monterrey'e gelerek sağlık kontrollerinden geçeceğini ve ardından da resmi sözleşmeye imza atacağını duyurdu. 1.90 boyundaki futbolcu, böylece 6 yıl sonra yeniden ülkesine dönmüş olacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...