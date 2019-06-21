Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes, Sarı Lacivertliler'de gösterdiği kötü performans sonrası devre arasında La Liga ekiplerinden Leganes'e kiralanmıştı. Bonservisi bir yıl daha Fenerbahçe'nin elinde bulunan 26 yaşındaki stoperle ilgili olarak ülkesi Meksika'dan ise sürpriz bir transfer haberi geldi.

Ülkede yayım yapan Record gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Yunanistan'dan bazı kulüpler 1.90 boyundaki savunmacıyla ciddi anlamda ilgileniyor. Haberde Reyes'in de tıpkı Mathieu Valbuena gibi bu yaz Yunan liginin yolunu tutabileceği ifade edildi. Reyes, Leganes'te kiralık olarak geçirdiği yarım sezonda yalnızca 6 maçta forma şansı bulabilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler