Fransız basınında yer alan haberlere göre; 2018/2019 sezonu başında Porto'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ancak bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Diego Reyes, menajerler taraffından Fransız kulübü Reims'e önerildi.

Fenerbahçe gibi savunma hattına takviye yapmak isteyen Reims'in öneriye sıcak baktığı belirtildi. Reyes, geçen sezon başı Cocu döneminde bir süre ön liberoda denenmiş daha sonra stoper bölgesine geçmiş ancak bir türlü takımda dikiş tutturamayınca İspanyol Leganes'e kiralanmıştı.

26 yaşındaki oyuncu Sarı Lacivertliler'in son oynadığı Real Madrid maçında da kritik hatalarıyla ön plana çıkmıştı.

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