Diego Reyes geri dönmeyi düşünmüyor!

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Diego Reyes'i beklentileri karşılayamaması nedeniyle devre arasında La Liga ekiplerinden Leganes'e kiralamıştı. Sezon sonu Sarı Lacivertliler'e geri dönecek olan Meksikalı savunmacıyla ilgili olarak ülkesinde yayım yapan Esto gazetesinden flaş bir transfer iddiası geldi.

Gazetenin istihbarat şefi Rafa Huesca'nın okuyucularıyla paylaştığı haberde Edson Alvarez'i bu yaz satması beklenen Club America'nın genç futbolcudan doğan boşluğu Reyes'le doldurmayı düşündüğü ancak bonservisi Sarı Kanarya'nın elinde bulunan savunmacının eski kulübüne dönmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler