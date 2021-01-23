Diego Perotti'den açıklama: Söylenenler doğru değil
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başarılı oyuncu sakatlığıyla ilgili çıkan söylentilerin doğru olmadığını ve ameliyat olup iyileşme sürecine girdiğini belirtti.
Diego Perotti'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Sakatlığımla çıkan haberler doğru değil. Dizimde herhangi bir problem yok. Hamstring tendonundaki problemden dolayı ameliyat oldum ve iyileşmek için tedavilere başladım bile...
https://twitter.com/D_10Perotti/status/1353005868678307842
Hatırlanacağı üzere hem başkan Ali Koç hem de sportif direktör Emre Belözoğlu, Arjantinli yıldızla ilgili olarak sakatlığının ciddi olduğunu ve ameliyat durumunda yıldız oyuncunun sezonu kapayacağını belirtmişlerdi.