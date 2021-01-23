Diego Perotti'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sakatlığımla çıkan haberler doğru değil. Dizimde herhangi bir problem yok. Hamstring tendonundaki problemden dolayı ameliyat oldum ve iyileşmek için tedavilere başladım bile...









Hatırlanacağı üzere hem başkan Ali Koç hem de sportif direktör Emre Belözoğlu, Arjantinli yıldızla ilgili olarak sakatlığının ciddi olduğunu ve ameliyat durumunda yıldız oyuncunun sezonu kapayacağını belirtmişlerdi.