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Diego Perotti'den açıklama: Söylenenler doğru değil

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başarılı oyuncu sakatlığıyla ilgili çıkan söylentilerin doğru olmadığını ve ameliyat olup iyileşme sürecine girdiğini belirtti.

23 Ocak 2021, Cumartesi 19:03 Son Güncelleme:
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Diego Perotti'den açıklama: Söylenenler doğru değil

Diego Perotti'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sakatlığımla çıkan haberler doğru değil. Dizimde herhangi bir problem yok. Hamstring tendonundaki problemden dolayı ameliyat oldum ve iyileşmek için tedavilere başladım bile...



Hatırlanacağı üzere hem başkan Ali Koç hem de sportif direktör Emre Belözoğlu, Arjantinli yıldızla ilgili olarak sakatlığının ciddi olduğunu ve ameliyat durumunda yıldız oyuncunun sezonu kapayacağını belirtmişlerdi.

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