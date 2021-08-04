Diego Perotti ile Fenerbahçe'nin yolları ayrılıyor
Fenerbahçe'de sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı sahaya yansıtamayan Diego Perotti'nin sözleşme feshi için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. İtalya'ya geri dönmeyi isteyen 33 yaşındaki futbolcunun Genoa'ya transfer olması bekleniyor.
Fenerbahçe 'ye geldikten sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle beklentileri karşılayamayan Diego Perotti ile yollar ayrılıyor.
Sarı lacivertli kulüp ile Arjantinli yıldız arasında sözleşme feshi için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. İtalya'ya geri dönmeyi isteyen 33 yaşındaki futbolcunun Genoa'ya transfer olması bekleniyor.
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Sakatlıklar nedeniyle 4 maça çıkabildi
İtalyan devi Roma'dan 2020 yılında Fenerbahçe'ye katılan Perotti, geçtiğimiz sezon diz sakatlığı ve aşil tendonu ameliyatı nedeniyle sadece 4 lig maçında forma giyebildi ve 3 gole imza attı.