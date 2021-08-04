Fenerbahçe 'ye geldikten sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle beklentileri karşılayamayan Diego Perotti ile yollar ayrılıyor.

Sarı lacivertli kulüp ile Arjantinli yıldız arasında sözleşme feshi için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. İtalya'ya geri dönmeyi isteyen 33 yaşındaki futbolcunun Genoa'ya transfer olması bekleniyor.









Sakatlıklar nedeniyle 4 maça çıkabildi

İtalyan devi Roma'dan 2020 yılında Fenerbahçe'ye katılan Perotti, geçtiğimiz sezon diz sakatlığı ve aşil tendonu ameliyatı nedeniyle sadece 4 lig maçında forma giyebildi ve 3 gole imza attı.