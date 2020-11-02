Diego Perotti: Her oyuncunun hayalidir

Fenerbahçe forması altında ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkan ve kazandırdığı penaltıyı gole çevirip galibiyette büyük rol oynayan Diego Perotti, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Perotti, "Her oyuncunun hayalidir takımla çıktığı ilk maçta gol atmak ben de bu hayali gerçekleştirdim. İyi oynadığımıza inanıyorum. Çok gol pozisyonlarına girdik. Daha fazla gol bulabilirdik. İlerleyen maçlarda daha iyi olacağına inanıyorum."

'Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'

"Pozisyon olduğunda atabileceğimi hissettim ve bir özgüvenle geldim. Ben yeni gelen bir ismim. Arkadaşlarım da penaltı atarken geriye çekildiler. Onlara da bu anlamda teşekkür ediyorum."



