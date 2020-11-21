Diego Perotti: En önemlisi 3 puan!
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti, 2 gol atarak yıldızlaştığı Gençlerbirliği mücadelesini değerlendirdi. Gol atmak ve attırmanın her futbolcu için önemli olduğunu ancak takımın 3 puan almasının daha önemli olduğunu belirten Perotti, "Benim attığım ilk golde maç berabereydi. Orada öne geçince rahatladık. Belki o açıdan golümün ayrı bir önemi olabilir. Beraberlik olunca pek iyi oynamamaya başlamıştık. Umarım ben de oynadıkça takıma daha fazla alışacağım. " dedi.
Diego Perotti'nin maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Her oyuncu için atmak ve attırmak çok önemlidir. Önemli bir 3 puan oldu. Takım arkadaşlarımı farklı kazandığımız ve iyi bir performans sergilediğimiz için tebrik ediyorum. Benim attığım ilk golde maç berabereydi. Orada öne geçince rahatladık. Belki o açıdan golümün ayrı bir önemi olabilir. Beraberlik olunca pek iyi oynamamaya başlamıştık. Umarım ben de oynadıkça takıma daha fazla alışacağım.