Diego Perotti: En önemlisi 3 puan!

Diego Perotti'nin maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Her oyuncu için atmak ve attırmak çok önemlidir. Önemli bir 3 puan oldu. Takım arkadaşlarımı farklı kazandığımız ve iyi bir performans sergilediğimiz için tebrik ediyorum. Benim attığım ilk golde maç berabereydi. Orada öne geçince rahatladık. Belki o açıdan golümün ayrı bir önemi olabilir. Beraberlik olunca pek iyi oynamamaya başlamıştık. Umarım ben de oynadıkça takıma daha fazla alışacağım.







