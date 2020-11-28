Futbolun efsanesi Diego Armando Maradona, geçtiğimiz çarşamba günü; beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat olduktan sadece 2 hafta sonra evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Ölümüyle sadece Arjantinliler'i değil, tüm dünyayı yasa boğan Maradona'nın cenaze töreni, Buenos Aires'te, sadece en yakınlarının katılımıyla gerçekleşti. Dün Jardin Bella Vista Mezarlığı'na getirilen Maradona'nın naaşını taşıyan araç, zorlukla gideceği yere ulaştı.

Yoğun güvenlik önlemi

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı tören sırasında mezarlığın çevresindeki yollarda trafik durma noktasına geldi. Onu sevenler, Maradona'yı son kez görebilmek adına büyük bir çaba gösterdi, ancak polis tören noktasına kalabalığı yaklaştırmadı. Maradona'nın, annesi ve babasının yattığı mezarın hemen yanındaki bölümde toprağa verildiği ifade edildi. Birçok kulüp, Maradona'ya saygılarını yaptıkları idmanlar öncesi de gösterdi. Bunlardan biri de Barcelona'ydı. Kimi zaman onun veliahtı olarak gösterilen, kimi zaman da onunla kıyaslanan Lionel Messi ve kulübü Barça, dünkü antrenman öncesi 60 yaşında aramızdan ayrılan efsane 10 numara için saygı duruşu gerçekleştirdi.

Avukatından iki suçlama

Maradona'nın avukatı ve yakın arkadaşı Matias Morla, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden efsane futbol adamına gerekli müdahalelerin yapılmadığını öne sürdü. Morla, 2 hafta önce beynindeki pıhtı sebebiyle ameliyat geçiren Marodona'ya, ölümünden 12 saat önce hiçbir kontrol yapılmadığına dikkat çekerek, "12 saat boyunca tek bir kontrol olmadı. Ayrıca rahatsızlandıktan sonra da ambulansın eve gelmesi, yarım saatten fazla sürdü" ifadelerini kullandı.

Tek kelimeyle terbiyesizlik

Diego Armando Maradona'nın cansız bedeninin tabuta konularak morgdan çıkarılması sırasında skandal bir olay yaşandı. Cenaze görevlisi olduğu belirtilen Diego Molina isimli bir kişi, kimliği henüz belli olmayan diğer iki kişi gibi efsanenin tabutunu açıp, onunla fotoğraf çektirdi. Kısa sürede sosyal medyaya da düşen fotoğraflar sonrası Molina'nın görevine son verildiği ve diğer iki kişiyle birlikte hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Hatta Maradona hayranlarının, vatandaşlıktan çıkarılması istenen Molina'yı bulup, dövdükleri de iddia ediliyor.

NE DEDiLER?

Jose Mourinho (Tottenham): Maradona beni kazanınca değil, her zaman yenilgilerden sonra arardı. Bana, 'Unutma en iyisi sensin' derdi. Onu çok özleyeceğim.

Carlo Ancelotti (Everton): Harika bir oyuncuydu. Milan'da oynarken rakibimdi. Bazen onu durdurmak için tekme atmaya çalışırdım ama işe yaramazdı. Çok hızlı ve güçlüydü.

Jürgen Klopp (Liverpool): Benim oyunculuk dönemimin en iyisiydi. Onunla bir kez tanışma fırsatı buldum. Benim için Papa ile buluşmak gibi bir şeydi.

Marcelo Bielsa (Leeds): Bizim için idol olarak kalmaya devam edecek. Sizi mutlu eden birini kaybetmek, elbette insanı güçsüz hale getiriyor.