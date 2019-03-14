Diego Maradona: 'Ronaldo inanılmaz, tam bir hayvan'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı son bulurken, haftaya Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi damga vurdu.

Ronaldo, Juventus'un Atletico Madrid'i kupa dışı ettiği gecede hat-trick yaparken, Messi'de Lyon maçında 2 gol ve 2 asistle çeyrek final anahtarını Barcelona'ya verdi.

İki yıldızın bu performansına Diego Maradona da katıldı. Arjantinli efsane vatandaşı için, "Sihirli bir değnek tarafından dokunulmuş bazı futbolcular futbolcular vardır, Messi de onlardan biri. Ve biz Arjantinliler, onun Arjantinli olmasından dolayı gurur duyuyoruz." ifadelerini kullanırken, Ronaldo'yu, "Diğeri ise bir hayvan. Ronaldo saf bir güç, şimdi de bir büyücü. Üç gol atacağını söyledi ve üç gol attı." sözleriyle özetledi.