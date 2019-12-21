Diego Maradona fena uçmuş!

Arjantin’de Gimnasia La Plata’nın hocalığını yapan Diego Maradona, ülkesindeki TyC Sports kanalına sıradışı açıklamalarda bulundu. Maradona, “Geçmişte uzaylılar tarafından UFO aracıyla kaçırıldım. Bu yüzden evden 3 gün uzakta kaldım. Eve döndüğümde, ‘Uzaylılar beni kaçırdı ama bunu size söyleyemedim’ dedim” dedi. 59 yaşındaki Maradona röportajın devamında, “İlk ilişkime 13 yaşında benden büyük bir kadınla girdim. Bu sırada kadın gazete okuyordu” diye konuştu.

Efsane futbolcu, bir yatta parti vermesi halinde kimi çağırmak istediği sorulduğunda ise “Carlos Tevez, Lionel Messi ve Gabriel Heinze” cevabını verdi.