Fenerbahçe 'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Diego Lugano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye hakkında sözler sarf etti. Uruguaylı, paylaşımında "Bu şehre geldiğimde hissettiğim enerjiyi kelimelerle ifade etmek zor." ifadelerine yer verdi.

Lugano yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu şehre geldiğimde hissettiğim enerjiyi kelimelerle ifade etmek zor. Hem kilometre hem de kültür olarak doğduğum yerden bu kadar uzak bir yerin benim için ikinci bir yuva olmasını nasıl açıklayabilirim? Belki de tek açıklama insanın özü ve futbolun büyüsüdür..."







