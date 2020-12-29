Diego Costa transferi için Arsenal ve Juventus öne geçti

Bu sezon Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve gol sıkıntısı olan Arsenal'de Mikel Arteta mutlaka tecrübeli bir forvetin takıma kazandırılmasını istiyor. Costa'nın serbest olması ise Londra ekibi için büyük avantaj ancak bu durumundan yararlanmak isteyen bir başka dev kulüp de Juventus... Teknik direktör Pirlo da Alvaro Morata'nın yanına mutlaka bir alternatif istiyor. Costa'nın Atletico'daki 330 bin euroluk haftalık maaşı ise iki kulüp için zorlayıcı şartlardan biri olacak gibi gözüküyor ancak Costa'nın da indirim yapmaya hazır olduğu yazıldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre 32 yaşındaki forfvetin ilk tercihi Premier Lig, dolayısıyla Arsenal. Ancak Juve ve Arsenal'in bu konudaki yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray 'ı bu anlamda geride bıraktı gibi duruyor. İki kulübümüzün Costa'yı ikna edecek çok ciddi bir maaş teklifinde bulunmaması durumunda Costa'nın Avrupa'yı tercih etmesine kesin gözüyle bakılıyor.







