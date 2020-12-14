Diego Costa savaşı! Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray...

İspanya LaLiga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, devre arasında kadrosunu güçlendirmek isterken Diego Costa'nın ayrılışı ile de maaş yükünü azaltmanın peşinde. Que.es'in haberine göre Diego Costa ile Türkiye'den Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor.

Rodrigo Moreno'nun Atletico Madrid'in transfer hedeflerinden biri olduğu aktarılırken Diego Costa'nın ayrılışının maaş yükü anlamında bu transfere olanak sağlayacağı belirtilmekte. Atletico Madrid, Diego Costa'nın satışından ilk etapta 10 milyon Euro'luk bir gelir beklese de sezon sonu sözleşmesi bitecek olduğundan bu pek mümkün görünmüyor.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 5 maçta forma giyebilen Diego Costa için şu anda Türkiye'den teklifler olduğu aktarılmakta. Özellikle İstanbul ekipleri Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ekipler oldukları belirtiliyor.