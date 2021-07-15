Diego Costa Beşiktaş yönetimini bıktırdı

La Liga ekibi Atletico Madrid'le yollarını ayırdıktan sonra geçen sezonun ikinci yarısını boşta geçiren Diego Costa, yaz transfer dönemi itibariyle Kartal'ın radarına girmişti. 32 yaşındaki golcüyle görüşmelerini sürdüren ve son olarak 2.5 milyon euroluk maaş önerisinde bulunan siyah beyazlılar, oyuncudan "Düşünmek için süre istiyorum" yanıtını almıştı. Yaklaşık 3 haftadır bu konudaki bekleyişini sürdüren yönetimin, bu futbolcunun transferi konusunda bir gelişme olmaması sebebiyle artık rahatsız olduğu ve listedeki diğer isimlere daha fazla ağırlık verdiği ifade edildi.