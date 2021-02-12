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Diego Armando Maradona'nın telefonları incelenecek

2020'nin Kasım ayında hayatını kaybeden dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona'nın telefonlarının incelenmesi için mahkemeden izin çıktı.

12 Şubat 2021, Cuma 13:43 Son Güncelleme:
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Diego Armando Maradona'nın telefonları incelenecek

Dünya futbolunun simge isimlerinden Diego Armando Maradona, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti. Marca'nın haberine göre, Arjantinli efsanenin ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken yeni bir karar çıktı. Mahkeme, Maradona'nın cep telefonlarının incelenmesi için izin verdi. Bu sayede Maradona'nın ölümünün şüphelilerinden doktoru ve psikiyatristi ile olan yazışmaları incelenecek ve soruşturmaya eklenecek.

Maradona'ya yapılan otopside, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.


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