Diego Armando Maradona hastaneye kaldırıldı

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Maradona'nın tedavi altına alındığı bilgisi geçilirken, sağlık sorunuyla ilgili henüz ortaya konulmadı. Arjantin medyasındaki haberlere göre ise Maradona'nın yakınları koronavirüsle ilgili iddiaları reddetti. 3 gün önce cuma günü 60. yaş gününü kutlayan Arjantinli efsane, henüz bilinmeyen nedenlerle La Plata'daki Platense Tıp Enstitüsü'ne kaldırıldı.

Maradona'nın acil bir durumunun bulunmadığı, hastaneye kaldırılma sebebinin de koronavirüs olmadığı belirtildi. Bilindiği üzere Maradona, koronavirüs şüphesi olan bir kişiyle temas ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz hafta karantinaya alınmıştı.







