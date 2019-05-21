Her yıl heyecanla beklenecek Didim Açık Deniz Sportif Balık Avı Yarışması’nın ilki, 27- 30 Haziran 2019 tarihlerinde D-Marin Didim ev sahipliğinde Güllük Körfezi’nde gerçekleştirilecek.

Yarışmada uygun donanıma sahip tekneler, sportif balıkçılık ekipmanlarıyla yörede bulunan Mavi Kanat Orkinos, Kılıç Balığı, Sinarit, Trança, Fangri, Akya, Lambuka gibi balıkları avlayacak. Turnuva kuralları dahilinde puanlanan balıklar ekiplere sürpriz ödüller kazandıracak.

Son yıllarda dünyanın en popüler doğa sporları arasında sayılan “sportif balıkçılık” ülkemizde de binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Bu spor için oldukça elverişli denizlere sahip olan ülkemizde birçok doğa ve deniz sever, düzenlenen balık avı turnuvalarına büyük bir ilgiyle katılıyor. Bu etkinlikle önemli bir deniz turizm çeşidi olan sportif balıkçılığın turizme, ekonomiye ve çevreye olan önemli katkılarından yola çıkan DOST, Doğu Akdeniz çanağında marinacılık ve yatçılık sektörünün gelişimine ve büyümesine katkıda bulunmak; iş ortaklarına değer oluşturacak, sürdürülebilir çevre ve balıkçılık konusunda önemli bir farkındalık oluşturmayı amaç ediniyor.

Türkiye’de sportif balıkçılığa yeni bir kapı daha açan yarışmanın Didim turnuvasına bu yıl D-Marin Didim ev sahipliği yapıyor ve destek veriyor.

İHA