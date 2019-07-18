Didier Drogba hocalığa soyundu

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, hocalığa soyundu. Ülkesi Fildişi Sahilli efsane, Senegal Milli Takımı’nın 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaşacağı Cezayir’i yenmesi için taktik verdi.

18 Temmuz 2019, Perşembe 06:01
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Didier Drogba hocalığa soyundu

2012-2014 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen Didier Drogba, hocalığa soyundu. Ülkesi Fildişi Sahilli efsane, Senegal Milli Takımı’nın 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaşacağı Cezayir’i yenmesi için taktik verdi.

41 yaşındaki futbol adamı, “Konsantrasyon ve deneyim kritik olacak. Bence bu alanlarda daha fazla varlık gösteren takımın kazanma şansı çok daha fazla” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından birçok Galatasaraylı taraftar da sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarda, “Drogba, Fatih Terim’in yardımcısı olsun” şeklinde görüş bildirdi.

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