Didier Drogba: Galatasaray isterse 1 sene daha oynarım

Geçtiğimiz aylarda aktif futbol hayatına nokta koyan 41 yaşındaki Didier Drogba, ortağı olduğu Phoenix Rising kulübü ile Galatasaray arasındaki işbirliği anlaşmasına aracı olurken, Türk Telekom Stadı’nda unutulmaz bir akşam yaşamıştı.

Yeni Malatyspor maçında ortaya çıkan atmosferi değerlendiren Drogba, TRT Spor’a verdiği röportajda, “Atmosfer ve orada bütün yaşananlar o kadar kuvvetli duygulardı ki, sahaya girdiğim zaman sanki formayı giyip oynayacakmış gibi hissettim. Onları çok özlemişim. Galatasaray isterse 1 sene daha çıkıp oynarım” ifadelerini kullandı.

‘Ben ona imparator diyorum’

Fatih Terim’le olan ilişkisini anlatan Drogba, “İnsanlar ben sahadayken Drogba diye bağırıyordu ama ben de ‘İmparator’ diyorum. O yüzden onu çıkarttım ve kolunu kaldırdım. Belki de o olmasaydı ben burada bu fırsatı bulamayacaktım. Kendisi sadece çok sevdiğim değil, ayrıca çok saydığım bir hoca. Bu özel ilişkide tekrar bir arada olmaktan dolayı çok mutluyduk” diye konuştu.

‘Terim çok büyük hoca’

Drogba, eski hocası Fatih Terim’in, dünya tarihindeki en büyük teknik adamlar arasında olduğunu ifade ederek, “Onların genlerine işlenmiş bir kazanma isteği ve arzusu var. Nereye giderlerse gitsinler bu duygular onlara başarıyı getiriyor. Fatih hoca da bu grubun içinde. Özellikle futbolcuları çok iyi tanıması ve karakterlerini iyi bilmesi, bazı şeyleri önceden öngörmesini sağlıyor. Bu da Fatih hocayı diğerlerinden ayırıyor.”

‘Resmi imza şart değil’

Bundan sonraki süreçle ilgili konuşan Drogba, “Zaten Fatih hocayla özel bir ilişkimiz var. Sürekli oyuncular hakkında konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. İleride benim resmi olarak çalışmam şart değil. Bu ilişkinin devam etmesi için Türkiye’ye çok daha sık bir şekilde gelmeyi sürdüreceğim” dedi.

‘Keşke daha erken gelseydim’

Galatasaray’da oynadığı 1.5 sezonu anlatan Drogba, “Maçta benim de aklımdan geçti. Keşke biraz daha erken gelebilmiş olsaydım. Ya da daha uzun kalabilseydim. Selçuk’u, Semih’i, Muslera’yı gördüm. Onlar benim yakın arkadaşlarım, onlara da söyledim. Benim Tanrıya inancım yüksek. Her şeyin bir sebepten dolayı olduğuna inanıyorum” açıklamasını yaptı.

‘4. yıldıza çok üzüldüm’

Drogba, Galatasaray’da forma giydiği süre boyunca en çok üzüldüğü konuyu şöyle anlattı: “O 4. yıldızı taktığımız, 20. şampiyonluğu kazandığımız sezon burada olmadığım için çok üzülüyorum. Çok güzel günler geçirdik, çok önemli maçlar oynadık. Daha fazla kalmayı isterdim” dedi.

Didier Drogba'dan inciler...

■ Akhisar maçına Çin’den gelmiştim. Kondisyonum iyi değildi. Hoca ne durumda olduğumu sordu, 20 dakika oynarım dedim. Aynen öyle oldu, çıktım golü attım kazandık. Hiç unutamıyorum.

■ Real Madrid maçı... İnanılmazdı. Hayatımda böyle bir stadyum atmosferi hatırlamıyorum. Topukla attığım gol aklımdan çıkmıyor.

■ Mourinho, 3-2 kazandığımız Real Madrid maçında, attığım 4. golün ofsayt olmaması halinde kesin olarak eleneceklerini düşündüğünü bana söyledi.

■ İstanbul’da Boğaz’ı çok özledim. Havalimanını bile özledim. Ayrı bir anı olarak kalacak.

■ Diagne omzundaki problemden sonra daha iyi olacaktır.