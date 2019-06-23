Maurizio Sarri'yi Juventus'a gönderen Chelsea yönetiminin takımı kime emanet edeceği büyük merak konusu olurken adaylar arasında en ön plana çıkan isim, takımın efsanevi futbolcularından Frank Lampard'dı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen bir başka Chelsea efsanesi Dider Drogba ise resmi Instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında Lampard söylentilerini doğruladı.

Maviler'de dokuz sezon boyunca top koşturan Fildişi Sahilli eski futbolcu, bir taraftarın Chelsea'nin yeni menajerinin kim olacağına yönelik sorusuna "Göreve gelmek için görüşme hâlinde olan isimlerden biri Frank Lampard." yanıtını verdi. 13 yıl boyunca formasını giydiği Chelsea'de sayısız başırı yaşayan Lampard, hâlihazırda Championship ekiplerinden Derby County'yi çalıştırıyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler