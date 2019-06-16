Didier Drogba Chelsea’ye dönüyor

Sarri ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Chelsea’de adaylardan biri de Frank Lampard. Derby County’nin hocalığını yapan Lampard, efsanesi olduğu Chelsea’ye dönmesi halinde eski takım arkadaşı Didier Drogba’yı da ekibine alacak.

İngiliz gazetelerinden The Sun’un haberine göre Drogba, Lampard’ın yardımcısı olacak. Chelsea, Lampard’ı getirmek için sözleşmesinin devam ettiği Derby County’ye de 4 milyon Sterlin tazminat ödemek zorunda.

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