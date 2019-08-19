Didier Drogba, başkanlığa aday!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 41 yaşındaki eski futbolcu Didier Drogba, geçtiğimiz yılın sonunda sahalara veda etmesinin ardından bu defa da yeni bir görev için kolları sıvadı. Fildişi Sahilleri Haber Ajansı AIP'nin paylaştığı habere göre dünyaca ünlü yıldız, ülkesinin futbol federasyonu başkanlığına adaylığını koydu.

Haberde Aralık 2019'da gerçekleştirilecek seçimlerde Drogba'nın başkanlık için Bonaventure Kalou, Sory Diabate, Eugene Diomande, Malick Tohe ve Idriss Diallo'yla yarışacağı ifade edildi. Mevcut başkan Sidy Diallo'nun ise iki dönemi doldurması nedeniyle seçimlerde yer alamayacağı öğrenilirken adaylarla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler