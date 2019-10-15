2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu’ndaki 8. maçında Paris deplasmanında Fransa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Olivier Giroud ve Kaan Ayhan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Milli Takımımız bu sonuçla, Fransa ile birlikte 19 puanla zirvede yer alırken ikili averaj üstünlüğünü elinde tuttu.

Karşılaşmanın ardından Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, baısn toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Fransız teknik adamın açıklamaları:

"Kazanmak için yapılması gereken bazı şeyleri yapamadık, daha etkili olabilirdik. Birkaç fırsatımız oldu. Türkiye'nin kalecisi çok çok iyiydi."

"Gole kadar gerekenleri yaptık, maalesef beraberliği yakaladılar. Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin kalecisi çok çok iyi oynadı. Farkı artırabilseydik kazanacaktık."

"İlk yarı Türkiye çok defansif oynadı, ikinci yarı Hakan Çalhanoğlu'nun oyuna girmesiyle daha hücuma dönük oynadılar. Biz kazanmak için rakip defansta alan yakalamak istedik, çeşitli pozisyonlar yaratmaya çalıştık ancak maç böyle tamamlandı."

"Arnavutluk ile Türkiye aynı takım değil, her maç birbirinden farklıdır. Finlandiya'ya karşı da aynı taktikle oynamıştık, Matuidi sol tarafta oynamıştı ancak dört gol atmayı başarmıştık. Bugün de farklı bir sonuç alabilirdik ancak değerlendiremedik."

"Maçta birçok Türk taraftar vardı, bunu bekliyorduk. Çok destekleyen bir taraftar grubuydu, bunu maç boyunca duyduk. Takımlarına etkili bir biçimde destek verdiler, takımlarını da ateşlediklerini düşünüyorum. Türk Milli Takımı, burada Türk milletini temsil etti."

Didier Deschamps, Olivier Giroud üzerine gelen bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Her zaman gol atamasa bile çoğu zaman gol atan bir oyuncu. Bu yüzden ona forma şansı veriyorum, ona güveniyorum. Kendi kulübünde biraz sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Antrenörü onu oynatır ya da oynatmaz, ben buna karışamam. Umarım daha fazla süre alabileceği bir yerde oynayabilir. Kendi kulübünde de gol atıyor. Kendisine çok haksız eleştiriler var. Kendisinin oyun stili beğenilmeyebilir ama bize forvette artılar katan, alan yaratan bir isim."

"İki seçenek vardı. Arnavutluk'a karşı oynayan takımı beklemiyorduk. İleri üçlüde değişiklikler olacağını düşünüyorduk. Daha defansif ve kapalı bir anlayışla sahaya çıktılar. Oyuncularıma farklı bir kadroyla çıkabileceklerini söylemiştim bu yüzden çok da şaşırmadım. Maç kadrosu elimize geliyor ve biz de buna göre adapte oluyoruz"