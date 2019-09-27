Didem Karagenç: 'Kendi rol modelim oldum!'

"Beşiktaş ve Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Didem Karagenç, Ada'da yayım yapan The Guardian gazetesiyle geniş bir röportaj gerçekleştirdi. Siyah Beyazlılar'ın geçtiğimiz yılki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 25 yaşındaki sol bek, kadın futbolcuların yaşadığı sıkıntılardan kariyerine de pek çok konuda açıklamalarda bulundu. İşte Karagenç'in o sözleri:

"Kendi rol modelim oldum"

"Türkiye'de genç kızların örnek alabileceği bir futbolcu yok. Ben de küçükken erkek maçlarını takip ederdim ve Roberto Carlos'un büyük bir hayranıydım. Ancak özeneceğim bir kadın oyuncu yoktu. Bu nedenle kendi rol modelim olmak zorunda kaldım. Dürüst olmak gerekirse bir ara futbolu bırakmayı da düşündüm. Benim için çok kalp kırıcıydı ancak kendimi nasıl finanse edebileceğimi bilmiyordum.

Yaşadığım maddi zorluk, beni değersizmişim gibi hissettirdi. Bu oyunu, küçüklüğümden beri seviyorum. Futbolculuğun yanı sıra öğretmenlik ve Türkiye Futbol Federasyonu'na danışmanlık yapıyorum. Hayatımı kazanabilmem için günde iki iş yapmak zorundayım. İşten sonraysa geceleri antrenman yapıyorum. Hocamız Mutlucan Zavotçu sağ olsun, hem ben hem de takımın geri kalanının yaşadığı bu durumu anlayışla karşılıyor. Futbol oynayan pek çok kadından çok daha iyi bir konumda olduğum için şanslıyım."

"Ayakkabı alacak paraları yok"

"Bizim aldığımız maaşlar, erkeklerin aldıklarının yanından bile geçmiyor. Dolayısıyla Türkiye'de yalnızca futbol oynayarak yaşamanız imkansız. Örneğin futbol ayakkabılarını ele alalım. Sponsorlar bize ayakkabı veriyor ama bizim kendi ayakkabılarımızın olması lazım. Gelgelelim ligdeki pek çok kızın ayakkabı alacak parası yok.

Megan Rapinoe gibi meslektaşlarımızın bu konuda seslerini yükseltmesi harika. O, Ellen White ve bu spordaki diğer büyük isimler insanların spora olan bakış açısının değişmesi noktasında çok büyük bir etkiye sahip. Onlar sayesinde ilk defa anaakım medya da kadın futbolculara ilgi duymaya başladı. Zaten ben, kadın futbolunun hiç bilinmediği zamanlarda da asla bu oyundan vazgeçmedim."

"O teklif her şeyi değiştirdi"

"Herkese kadınların güçlü olduğunu ve futbol oynayabileceğini göstermek istedim. Bu spora başlarken en büyük hedeflerimden biri de genç kızlara ilham kaynağı olmak ve hayallerinden vazgeçmemelerini sağlamaktı. Eğer biri futbolu seviyorsa cinsiyetinin ne önemi var ki? Bence insanlar bu tip düşünceleri bir kenara koymalı.

Bir gün Londra'dan bir telefon aldım. Hattın ucundaki ses, beni Team Visa'da görmek istediklerini söylüyordu. Bu teklif, kendimi değerli hissetmemi sağladı. Yeni kampanyaları için dünyanın dört bir tarafından seçtikleri oyuncular arasında ben de vardı. Bu, her şeyi değiştiren bir olaydı. Farklı ülkelere seyahat ederek hem diğer kadın futbolcularla tanıştım hem de dünyada neler olup bittiğini gördüm."

"Keşke Türkiye de olsaydı"

"Team Visa kapsamında Fransa'daki Kadınlar Dünya Kupası'na davet edildim. Kadın futbolunun yükseldiği seviyeyi görünce duygusal anlar yaşadım. Söz konusu kadın futbolu olduğunda önce oyunu, sonra da cinsiyetleri konuşan bu kadar çok insanı hayatımda hiç görmemiştim. Keşke Türkiye de turnuvaya katılabilseydi. Milli marşlar okunurken 'Acaba biz olsaydın neler hissederdim?' diye düşündüm. Gerçekten karşı konulamaz bir histi. Gözyaşlarımı tutabilir miydim, bilmiyorum.

Umarım aynı şeyleri bir gün ülkemizde de görürüz. Bu, rekabet açısından da harika bir gelişme olur. Beşiktaş taraftarı, takımına olan desteğini hiç kesmiyor. Maçların çoğunda yüzlerce kırılma anı oluyor. Zira kadın olduğumuzdan farklı davranmamız mümkün değil. Stadyumlara daha çok taraftar geldikçe medyada daha çok yer kaplayacağız. Yani taraftar, bizim için her şey.

Ben, hemcinslerime göre şanslı bir insanım. Çünkü babam bir öğretmen ve beni hep destekledi. İlk takımımı bulmamda bana çok yardımcı oldu ve beni her zaman futbol oynamam için cesaretlendirdi. Öte yandan annem de en büyük hayranlarımdan biri."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler