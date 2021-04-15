Diaz Gallego, Jay Vine ve Eduardo Sepulveda podyumda

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Antalya’nın Kemer ilçesinde başlayıp Elmalı’da sona eren etabın ödül töreninde Fransa’nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego birinci, Belçika’nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine ikinci, İtalya’nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda ise üçüncü olarak podyuma çıktı.

Sporculara ödüllerini Elmalı Kaymakamı Harun Kazez, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu beşinci günün sonunda Belçika’nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish giydi.

Beşinci etap sonunda en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor’dan Ukraynalı Vitaly Buts giymeye yine hak kazandı.

Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayo da Hollanda takımı Abloc’un Hollandalı sporcusu Ivar Slik’te kaldı. (AA)