Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen Mbaya Diagne, attığı gollerle İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

İngitere'de yayın yapan Football Insider'ın haberine göre, 29 yaşındaki golcü futbolcu Crystal Palace ve Brighton gündemine geldi. İki takımın da gelecek sezon için Senegalli futbolcuyla sözleşme imzalamayı planladıkları iddia edildi.









Küme düşerlerse takımdan ayrılacak

İngiltere Premier Ligi'nde bitime 4 hafta kala sondan ikinci sırada bulunan ve düşme hattıyla 10 puan fark bulunan West Bromwich'in bir alt lige düşmesi halinde Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılacağına kesin gözle bakılıyor.









14 maçta 3 gol attı

Son olarak West Bromwich Albion'ın 1-1 berabere kaldığı Wolverhampton maçında rakip ağları havalandırmayı başaran Diagne, devre arası transfer döneminde geldiği lacivert beyazlılarda 14 maçta 3 gole imza atmayı başardı.