Galatasaray'ın Falcao transferinin ardından Club Brugge'e satın alma opsisyonuyla transfer olan Mbaye Diagne ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Belçika'da yayım yapan Sport Voetbal'un haberine göre Anderlecht taraftarı son dakika tranfseri gerçekleşmeyen ve Club Brugge'e giden Mbaye Diagne'ye saldıracaktı. Yine haberde yer alan bilgilere göre Club Brugge çalışanı havalimanında durumu sezdi ve Diagne'yi saldırıdan kurtardı.

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Belçika polisi uyardı!

Belçika Polisi'nin de Diagne'nin belirli bölgelere gitmemesi gerektiğine yönelik uyarı yaptığı ve oyuncunun bu bölgelerde can güvenliğinin tehlikede olduğunun bildirildiği yazıldı.



