Galatasaray’da son haftaların olay adamı belli: Mbaye Diagne... Bugün de tüm gözler onun üzerinde olacak. Rizespor deplasmanında penaltıyı kaçırıp, ikincisinde ağları bulan, sonra da kafa golüyle galibiyeti getiren yıldız forvet, Türkiye Kupası’ndaki Akhisar karşılaşmasında benzer senaryoyu tekrarlamıştı.

Yine penaltıyı atamayıp, ikincisinde topu bu kez Sinan’a bırakan Diagne, kafayla skoru 3-1’e getiren golü kaydetmişti. Başakşehir karşısında sadece taraftarlar değil, Fatih hoca da yıldız forvetten patlama bekliyor.

Epureanu’nun sakatlığı, Serdar Taşçı ve Attamah’ın formsuzluğunda Başakşehir’in savunmada esas mevkisi stoper olmayan iki isim Mahmut ve Kudriashov’u oynatacağını göz önünde bulunduran Terim’in, Diagne ile yaptığı birebir görüşmede, “Gücünü göster, fizik üstünlüğünü kullan. Şampiyonluk maçında kral gibi oyna!” dediği öğrenildi.