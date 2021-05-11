Bonservisi Galatasaray'da bulunan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin talipleri artıyor.

Football365.com'un Sky Sports'a dayandırdığı haberine göre 29 yaşındaki golcü son olarak İngiltere Championship'te sezonu ikinci sırada tamamlayıp önümüzdeki sezon Premier Lig'te mücadele etmeye hak kazanan Watford'un gündemine geldi. Gelecek sezon için ligde kalacak bir takım kurmayı hedefleyen sarı siyahlı ekip yaz transfer döneminde Diagne'ye imza attırmayı planlıyor.









2 talibi daha var

İngiltere Premier Lig'in bitimine 3 hafta kala küme düşen West Bromwich Albion'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Senegalli golcü, Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve Brighton'ın da gündeminde yer alıyor.









15 maçta 5 gole katkı

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, lacivert beyazlılarla ligde çıktığı 15 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.