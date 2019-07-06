Diagne’nin rotası Avrupa!

İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa’nın 5 büyük liginden birinde forma giymek istediğini açıklayan Mbaye Diagne, bu hedefini gerçekleştirmeye kararlı!

Senegalli golcünün talimatıyla birlikte harekete geçen menaceri D’Avila, Avrupa kulüpleriyle temaslara geçti. Arap yöneticilerle olan görüşmelerini yarım bırakan D’Avila’nın, birçok randevu aldığı ve toplantılar bittikten sonra gelişmeleri Galatasaray Yönetimi’ne aktaracağı öğrenildi. Diagne’nin, Avrupa’da kalması halinde yıllık 5 milyon Euro gibi bir talepte bulunmayacağı, Galatasaray’dan kazanacağı 2 milyon 350 bin Euro’nun karşılanmasını yeterli kabul edeceği belirtiliyor.