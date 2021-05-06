Daily Mirror'ın haberine göre, Crystal Palace ve Brighton, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, Crystal Palace'ın 29 yaşındaki futbolcu için istekli olduğu belirtildi. Crystal Palace, Mbaye Diagne'yi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan golcüsü Christian Benteke'nin yerine istiyor.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcu için kapıyı 6 milyon euro'dan açması bekleniyor.

West Bromwich'te kalabilir

Öte yandan Diagne'nin West Bromwich Albion'da kalma ihtimali de bulunuyor.

Joe Masi'nin haberine göre, West Bromwich, gösterdiği performansla geçer not alan Diagne'yi takımda tutmak istiyor.

Masi, Diagne'nin geleceğinin West Bromwich ile Championship'te oynamak isteyip istemeyeceğine bağlı olduğunu söyledi.

Bu sezon Premier Lig'de 14 maça çıkan Diagne, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.