Galatasaray ’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Cim Bom’un dün akşam Nef Stadı’nda Altay’ı ağırladığı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Tecrübeli futbolcu, 68’de Mostafa Mohamed’in yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 80. dakikasında Patrick van Aanholt’un kornerden gönderdiği topa şık bir kafa vuruşu yapan Diagne, topu ağlarla buluşturdu. Ancak bu gol zafere yetmedi.

Diagne, maç sonunda, “Gol çok da önemli değil. Kazanmamız gereken maçı berabere bitirdik. Her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğiz” dedi.