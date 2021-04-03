İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea, düşme hattında bulunan Diagne'li ve Okay Yokuşlu West Bromwich Albion karşısında büyük bir şok yaşadı. Londra eki konuk ettiği rakibine Diagne'nin de gol attığı maçta 4-2 mağlup oldu.

West Bromwich'in golleri 45+2 ve 45+4. dakikalarda Matheus Pereira, 63. ve 90. dakikalarda Callum Robinson ile 68. dakikada Mbaya Diagne'den geldi. Chelsea'nin gollerini ise 27. dakikada Pulisic ve 71. dakikada Mason Mount attı. Mücadelenin 29. dakikasında Chelsea'de Thiago Sİlva, çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci golünü attı

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu 90 dakika forma giydi. Diagne attığı golle Premier Lig'de ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu.

Bu sonuçla 3 maç sonra galibiyet yüzü gören West Bromwich, puanını 21'e yükseltti. İlk 4 mücadelesi veren Chelsea ise 51 puanda kaldı.









İlgili Haberler Sam Allardayce'tan Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne açıklaması



