15 haftada attığı 16 golle gol krallığında zirvede olan Senegalli yıldız Diagne, 2. yılını geçirdiği Kasımpaşa'daki hedeflerini anlattı. İşte Diagne'nin röportajı:

Bu sezon çok iyi bir ilk yarı geçiren bir Kasımpaşa var. Teknik Direktör Mustafa Denizli hedeflerinin öncelikle Avrupa kupalarına katılmak olduğunu her fırsatta söylüyor. Sen neler söyleyeceksin Kasımpaşa’nın hedefleri için?

HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI

Hocamızın da dediği gibi öncelikli hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Takım olarak da aynı düşüncedeyiz. Tabi bu arada da şampiyon olabilirsek çok iyi olur. Bu daha çok mutlu eder bizi. Şimdilik hedefimiz Avrupa, sonrasına bakarız. Burada olmaktan, Kasımpaşa'da oynamaktan dolayı çok mutluyum. Her şey çok iyi gidiyor. Kayserispor maçında aldığımız farklı mağlubiyet bizleri üzdü ancak bazen futbolda böyle şeyler oluyor. Onun dışında her şey çok iyi gidiyor. Umarım böyle devam eder.

Gomis 29 golle Türkiye'de en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor. Bu rekoru kıracak mısın?

Her şey çok iyi gidiyor. Böyle devam edip hem gol kralı, hem de ligin en iyi forveti olmak istiyorum. Olacağıma da inanıyorum. Takımın başarısı her şeyden önce gelir. Öncelikli hedefim takıma faydalı olmak. Her forvet oyuncusu gibi benim de hedeflerim var. Hedefim 30 gol atmak. Sürekli oynarsam bu sayıya ulaşacağımı düşünüyorum. Bu benim elimde değil oynayıp oynamayacağıma hoca karar verir. Dediğim gibi amacım en iyi forvet olmak. Kesinlikle Gomis'in rekorunu kırarım. Buna inanıyorum.

FENERBAHÇE TOPARLANIR

Her takımın zaman zaman böyle iniş ve çıkışları olur. Futbol böyle bir şey... Her sene en iyisi olacaksın diye bir kural yok. Ben Fenerbahçe'nin toparlanmasını isterim. Umarım onlar da ocak ayındaki transfer döneminde takımda bazı değişiklikler yapacaktır. Bu değişiklikler onlara yardım edecek ve tekrar eski günlerine döneceklerdir.

'VAR'I HİÇ SEVMİYORUM

Ben oyunun durmasını hiç sevmem. Oyun akışını kaybediyor. Aynı zamanda çok fazla kullanılıyor. Bir gol veriliyor. Ardından gol olup olmadığına bakılıyor, bekleme yapılıyor. Gol veriliyor sonra iptal ediliyor. Bir el veriliyor ama topun ele çarpması çok önemli bir pozisyon olmuyor. Bu sefer hakem çok bekleme olduğu için mecburiyetten eli veriyor. Daha doğrusu vermek mecburiyetinde kalıyor. Ya da vermiyor. Açıkcası hiç sevmiyorum.

LİGDE EN FORMDA TAKIM BİZİZ

Başakşehir'in performansı çok iyi. Ben çok beğeniyorum. Tabii ki böyle bir takım her maçı kazanacak diye bir şey yok. Tabii ki onlar da kaybedecekler ve şampiyonluk yolunda onları biz zorlarız diyebilirim. Çünkü onların hemen arkasındayız ve şu anda ligde en formda takımlar onlar ve biz.

3 porsiyon Adana yiyorum

Türk mutfağıyla aram çok iyi… Kebaplara bayılıyorum. Özellikle Adana en sevdiğim yemek. Arkadaşlarım beni ilk kez kebap yemeye götürdüğünde kokusuyla kendimden geçmiştim. Yemeğim bittiğinde “Bana bunda bir daha getirin” dedim. Artık kebapçıya her gidişimde 3 porsiyon yiyorum. Yanında da ayran içiyorum. Hocamız 3 porsiyon yememi istemiyor. Bunu sakın yazmayın! (Gülüyor)

Bize transfer olsana Diagne

Beni sokakta gören herkes kendi takımına transfer olmamı istiyor. Beşiktaş, F.Bahçe ve G. Saray formalı insanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyor ve ardından “Bize transfer olsana” diyorlar. Ben de sadece gülmekle yetiniyorum. Sözleşmemi 2021’e kadar uzattım. Kasımpaşa’da futbola adeta yeniden başladım. Kariyerimi tekrar ayağa kaldıran bu kulüpte başarılar yakalamak istiyorum. (Güneş)