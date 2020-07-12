Diagne'den olay paylaşım! Galatasaray'ın transferini duyurdu
Kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a dönen Mbaye Diagne, Instagram hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda Sarı Kırmızılılar'ın radarındaki Trezeguet'nin de olması taraftarları heyecanlandırdı.
Mbaye Diagne ve Trezeguet'in Kasımpaşa'nın ardından Galatasaray'da tekrar buluşacağı iddialarının üzerine Diagne, çok konuşuşan bir paylaşıma imza attı. Senegalli golcü, kendisinin ve Trezeguet'in Galatasaray forması giydiği bir montajı paylaşırken ''Kardeşim seni seviyorum'' yazdı.
Club Brugge ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a dönen Diagne'nin bu paylaşımı taraftarları da heyecanlandırdı.
Diagne'nin Instagram paylaşımı;