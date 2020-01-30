Galatasaray’da Falcao’nun yeniden sakatlanması ve Andone’nin de durumundaki belirsizlik, daha önce veto edilen Diagne’nin geri dönmesi konusunu gündeme getirdi.

Senegalli golcü bu kez Finansal Fair Play engeli karşısına çıktı. Buna göre Senegalli forvet, Club Brugge’de kadro dışı kaldıktan sonra Galatasaray’a haber göndererek geri dönmek istediğini bildirdi.

Terim veto etmişti

Ancak teknik direktör Fatih Terim, Diagne’nin geri dönüşüne izin vermedi. Terim, sorunu olan 27 yaşındaki forvetin şampiyonluk kutlamalarına katılmamasına içerlemişti.

Dönmesi mali riskler taşıyor

Buna rağmen Diagne konusu geçtiğimiz günlerde yine masaya geldiği ortaya çıktı. Bu kez yapılan araştırmada Diagne’nin geri dönmesinin mali açıdan riskler taşıdığı ortaya çıktı.

1 milyon 675 bin euroluk yük...

Çünkü Belçika ekibi, sezon başında 3 milyon 350 bin euroya kiraladıkları Diagne için Galatasaray’a, “Biz devam etmesini istemiyoruz. İsterseniz size dönsün ve ikinci yarı için ödememiz gereken 1 milyon 675 bin euroyu silin” mesajı gönderdi.

Tek başına antrenman yapıyor

Galatasaray’ın bunu kabul etmesi, Finansal Fair Play açısından başına iç açabilirdi. Bu nedenle de Diagne konusu tamamen kapandı. Kiralık formasını giydiği Club Brugge’de kadro dışı kalan Diagne, Brugge’de tek başına özel antrenmanlar yapıyor. (Skorer)